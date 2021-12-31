В Восточной Европе, по данным агентства Reuters, число смертей от коронавируса превысит один миллион

Издание подсчитало, что количество летальных исходов в ряде европейских стран может достигнуть таких высоких показателей по итогам этого года, учитывая рост заболеваемости. Его связывают с распространением нового омикрон-штамма. Эксперты сообщают, что этот вариант инфекции более заразен, чем другие. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что омикрон опасен как для уже переболевших коронавирусом, так и для привитых, поскольку пока нет достаточного количества данных о том, как на него реагируют антитела.

Специалисты считают, что уже в течение ближайших месяцев омикрон может стать доминирующим штаммом, число новых случаев заражения будет расти и дальше, а максимальных значений достигнет уже в течение ближайших месяцев. Как отмечали в ВОЗ, только за последнюю неделю на Европу пришлось больше половины заражений и летальных случаев от инфекции в мире. При этом в регионе зафиксировано уменьшение смертности. Такую динамику связывают с более легким течением болезни у инфицированных омикрон-штаммом.

Между тем Россия одна из немногих стран, которая декларирует снижение заболеваемости коронавируса на фоне роста числа инфицированных по всему миру. Однако власти опасаются, что ситуация может изменится после новогодних праздников.