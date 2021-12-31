Владимир Путин пригрозил полным разрывом отношений с США в случае введения жестких санкций

Об этом глава государства сказал в ходе 50-минутного телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом, состоявшегося минувшим вечером.

Слова о возможном разрыве отношений с США, как сообщили в Кремле, стали реакцией Путина на слова Байдена о том, что в случае вторжения на Украину Москву могут ждать беспрецедентные меры. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, глава государства считает такую политику ошибкой.

Впрочем, как утверждается, президент США дал и несколько обещаний – в частности, одно из них — не размещать на украинской территории ударные наступательные вооружения. В Белом доме, в свою очередь, отметили, что Байден выразил поддержку попыткам решить накопившиеся проблемы дипломатическим путем, а также призвал Москву к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной.

В целом же обе стороны выразили удовлетворенность разговором между Путином и Байденом. В Кремле его назвали полезным и «по-настоящему важным действом». В Белом доме, в свою очередь, назвали тон переговоров «серьезным и содержательным».

Разговор между Путиным и Байденом – уже второй за месяц – состоялся в преддверии российско-американского саммита в Женеве по вопросам безопасности, намеченного на 10 января. Кроме того, в эти же дни соберется совет Россия – НАТО.