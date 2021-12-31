В Пекине с 1 января полностью запретят любительскую пиротехнику

Закрываются соответствующие торговые точки, за запуск уже купленных изделий в новогоднюю ночь будет грозить штраф.
Теперь фейерверки останутся только при проведении крупных праздничных мероприятий городского и общенационального уровня.
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Закрываются соответствующие торговые точки, за запуск уже купленных изделий в новогоднюю ночь будет грозить штраф.
Теперь фейерверки останутся только при проведении крупных праздничных мероприятий городского и общенационального уровня.