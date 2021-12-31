Совет безопасности Украины ввел санкции против 24 компаний и 6 физлиц за строительство Крымского моста

Еще 18 человек, согласно заявлению Совбеза, попали под санкции за решения по отчуждению имущества Крымской епархии украинской церкви в пользу РПЦ, еще 52 — с общей формулировкой о занятии руководящих должностей в оккупационной администрации России.
2021-12-31T07:35:07+03:00
2021-12-31T07:37:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 31 декабря 2021
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