В столице республики Тыва с сегодняшнего дня вводится запрет на продажу алкоголя

Купить горячительные напитки теперь невозможно во всех торговых точках до 9 января. В администрации Кызыла отметили, что запрет не коснётся заведений общепита.

Городские власти объясняют это решение необходимостью обеспечить правопорядок и безопасность в период новогодних праздников. При этом на республиканском уровне такая мера не вводится.

Тыва входит в список самых пьющих регионов России. По данным исследования, проведённого фондом «Нужна помощь» республика является лидером по числу смертей от случайного отравления — 56 случаев на 100 тысяч человек. Регион также входит в первую пятёрку рейтинга по количеству убийств, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

В этом году Кызыл уже сталкивался с ограничением на продажу спиртного. Отпускать горячительные напитки, было запрещено 8 марта и во время майских праздников.

Ранее в Госдуме предлагали запретить продажу алкоголя в новогодние праздники во всех регионах России. Однако инициатива поддержана не была.