Московские власти закроют для посещения Красную площадь на новогоднюю ночь

А также изменят схему автомобильного движения в некоторых частях городах.

Закрыть главную столичную площадь решено из-за пандемии и антиковидных ограничений, которые продолжают действовать в Москве. Попасть на место не получится уже после 17:00. Вход на Красную площадь откроется только после семи часов утра.

Столичные власти также предупредили, что во время новогодних праздников в местах массового скопления людей усилят охрану общественного порядка. Для этого планируется привлечь как полицейских, так и народных дружинников.

Особое внимание будут уделять соблюдению миграционного законодательства, добавили в мэрии. Участки некоторых улиц — преимущественно в центре Москвы — временно полностью перекроют, в частности движение по Кремлевской и Москворецкой набережным, улицам Варварка, Ильинка и другим остановят всего на 45 минут, с 23:30 до 00:15.

В Москве проезд на общественном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Также до 8 января отменяется плата за парковку на улицах столицы.