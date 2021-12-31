Сервис «Яндекс.Объявления» прекратит работу 17-го января

Это следует из разосланных его пользователям писем. В них указано, что компания решила сосредоточиться на развитии других сервисов. Возможность добавлять новые объявления и редактировать старые отключили уже сейчас.

Через этот сервис пользователи покупали и продавали б\у товары – ближайшими конкурентами выступают сайты Avito и Юла.