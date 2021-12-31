В Италии умерла первая женщина-босс мафии

Об этом пишет местная газета Corriere del Mezzogiorno. Ассунта Мареска по кличке «Куколка» скончалась в возрасте 86 лет от сердечного приступа в больнице под Неаполем.

В 80-е она управляла одной из двух ветвей неаполитанской группировки «Каморра». Она успела несколько раз отсидеть в тюрьме, выиграть конкурс красоты, на 6-м месяце беременности расстрелять предполагаемого убийцу мужа и стать героиней сразу нескольких биографических фильмов.