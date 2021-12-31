Новый штамм коронавируса омикрон стал доминирующим во Франции

Национальное агентство общественного здравоохранения отчиталось, что после 27 декабря уже почти две трети положительных тестов на ковид в стране относятся именно к этому подвиду возбудителя.

Ранее омикрон признали доминирующим в Португалии, Дании и Соединенном Королевстве. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что он станет доминирующим в Европе в ближайшие недели. На этом фоне Франция, Италия и Великобритания обновляют суточные максимумы заболевших за все время пандемии.

В России, по последним данным, чуть больше 100 случаев заражения новым штаммом, но Роспотребнадзор предупреждает, что он в 3-5 раз заразнее прежних.