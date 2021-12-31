Президент Владимир Путин вчера подписал целый ряд законов

За неоднократное значительное превышение скорости, выезд на встречную полосу и тому подобные серьезные нарушения ПДД, даже если они не привели к ДТП, вводится уголовная ответственность и до трех лет колонии.

Для болельщиков с 1-го июня заработают специальные удостоверения, без которых нельзя будет попасть на спортивные матчи (фанаты «Зенита» массово отказываются оформлять так называемые Fan ID называя регулирование избыточным и репрессивным).

Суды получат право помещать подозреваемых в психбольницы на срок до полугода с неоднократным продлением.

Зато банки получат возможность проводить операции с клиентами не только по паспорту, но и по водительским правам.

Также в России будет запрещен промышленный вылов дельфинов и других китообразных (за эту меру давно выступали зоозащитники).