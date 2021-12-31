Президенты России и США будут лично контролировать переговоры по гарантиям безопасности 10-го января в Женеве

Об этом объявил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам 50-минутного телефонного разговора лидеров двух стран, который завершился сегодня около половины первого ночи по Москве.

Ранее сообщалось, что лично главы государств участвовать в переговорах не будут. По словам Ушакова, следующий личный их контакт прогнозировать пока сложно.

Кроме того, ту же тему и деэскалацию конфликта на востоке Украины продолжат обсуждать 12-го января в Брюсселе на совете Россия-НАТО – там две страны будут представлять заместители глав МИД и Минобороны. А 13-го января обсуждение продолжится по линии ОБСЕ в Вене. Россия добивается гарантий нерасширения НАТО на Украину.

Сегодняшние переговоры Ушаков назвал деловыми и серьезными. По их итогам, в частности, США обещали не размещать на Украине ударные наступательные вооружения, а Россия отнеслась с пониманием к желанию Вашингтона вовлекать в переговорный процесс своих европейских союзников.