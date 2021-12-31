Минюст вновь расширил реестр СМИ-иноагентов

Туда внесли 8 физических лиц. Среди них — писатель Виктор Шендерович*; участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*; галерист Марат Гельман*; основатель журнала «Холод» Таисия Бекбулатова* и другие.

Теперь в реестре 111 физических и юридических лиц, из которых 94 попали туда в уходящем году.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом.