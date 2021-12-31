Туда внесли 8 физических лиц. Среди них — писатель Виктор Шендерович*; участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*; галерист Марат Гельман*; основатель журнала «Холод» Таисия Бекбулатова* и другие.
Теперь в реестре 111 физических и юридических лиц, из которых 94 попали туда в уходящем году.
Минюст вновь расширил реестр СМИ-иноагентов
Туда внесли 8 физических лиц. Среди них — писатель Виктор Шендерович*; участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*; галерист Марат Гельман*; основатель журнала «Холод» Таисия Бекбулатова* и другие.