Также чиновник сказал, что власти пока не собираются объявлять чрезвычайное положение.
Тема российских войск у границы с Украиной обсуждалась во время телефонных переговоров президентов России и США вчера поздним вечером.
Тем временем газета Financial Times, напротив, со ссылкой на экспертов пишет о двух возможных сценариях российского военного вторжения на Украину – с высадкой и без высадки наземных войск. Ранее о схожих возможных сценариях писала немецкая газета Bild. В Кремле это решительно отвергают.
СНБО: Киев пока не видит угрозы агрессии со стороны Москвы
Также чиновник сказал, что власти пока не собираются объявлять чрезвычайное положение.