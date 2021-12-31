СНБО: Киев пока не видит угрозы агрессии со стороны Москвы

Также чиновник сказал, что власти пока не собираются объявлять чрезвычайное положение.

Тема российских войск у границы с Украиной обсуждалась во время телефонных переговоров президентов России и США вчера поздним вечером.

Тем временем газета Financial Times, напротив, со ссылкой на экспертов пишет о двух возможных сценариях российского военного вторжения на Украину – с высадкой и без высадки наземных войск. Ранее о схожих возможных сценариях писала немецкая газета Bild. В Кремле это решительно отвергают.