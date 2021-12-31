Президент США Джо Байден пообещал не размещать на Украине наступательные вооружения

Об этом по итогам телефонного разговора лидеров двух стран рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Тем не менее, в случае вторжения России на Украину Байден грозил Путину беспрецедентными санкциями – тот в ответ допустил полный разрыв отношений двух стран.

В целом обе стороны называют переговоры содержательными и продуктивными. Они продолжатся 10-го января в Женеве на уровне дипломатических ведомств, 12-го в Брюсселе в рамках совета Россия-НАТО и 13-го в Вене по линии ОБСЕ.