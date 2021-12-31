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03:09, 31 декабря 2021

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной все новогодние праздники с 31 декабря по 8 января

Об этом объявил глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов. В платном режиме продолжать работать только парковки со шлагбаумами. 9-го января будут действовать тарифы обычного воскресенья – бесплатная парковка везде, кроме улиц с повышенным тарифом.


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