Компания Tesla отзовет почти полмиллиона своих электромобилей в США

Это делается по требованию Национального управления безопасности дорожного движения. Причиной стали проблемы с камерой заднего вида и багажником, которые, по мнению регулятора, повышают риск аварии.

Отзыв коснется моделей Model 3 2017-2020 годов выпуска и Model S с 2014 годов выпуска. В общей сложности количество отозванных машин примерно соответствует всему выпуску компании в прошлом году.