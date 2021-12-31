Испанский производитель продуктов Gallina Blanca продаст свой бизнес в России

Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Покупателем дочерней компании бренда в России выступит компания CG Foods из Непала. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники оценивает сделку в 1-1,5 млрд рублей.

По данным сервиса «РБК Компании», выручка Gallina Blanca в России в прошлом году превышала полтора миллиарда рублей. Она производила бульонные кубики и приправы, смеси для приготовления первых и вторых блюд, макаронные изделия.