Целый ряд европейских стран фиксируют рекордный скачок заболеваемости коронавирусом

В Италии впервые за все время пандемии количество новых случаев за сутки перевалило за 100 тысяч. За последние дни абсолютные свои абсолютные максимумы по этому показателю обновили также в Великобритании, Франции и США. Некоторые страны на этом фоне вновь ужесточают ковидные ограничения – например, в Париже с сегодняшнего дня действует масочный режим на улицах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что в ближайшие недели новый, более заразный штамм ковида «омикрон» станет доминирующим в Европе.