Президент Владимир Путин пригрозил полным разрывом отношений с США в случае введения беспрецедентных санкций

Об этом рассказал по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран агентству ТАСС помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В свою очередь, «беспрецедентными» санкциями грозил уже Вашингтон Москве – в случае если она вторгнется на Украину. При этом США пообещали не размещать наступательные вооружения в этой стране.

Ушаков назвал 50-минутные переговоры серьезными, деловыми и содержательными. По его словам, Байден не называл конкретные требования России, с которыми не согласны США. Однако американская сторона по итогам переговоров вновь объявила, что считает расширение НАТО делом самого альянса и стран-кандидатов (Москва настаивает на гарантиях непринятия в блок Украины).

Это были уже вторые переговоры лидеров двух стран по ситуации вокруг востока Украины за месяц. Эту тему продолжат обсуждать во время встречи представителей дипломатических ведомств двух стран в Женеве 10-го января и на совете «Россия-НАТО» 12-го января.