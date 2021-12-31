Стоимость газа в Европе упали ниже 1000$ за тысячу кубометров впервые с 6 декабря

Столько дают за январские фьючерсы на поставки топлива в крупнейшем распределительном центре в Нидердандах. Ближе к закрытию торговых сессий цены чуть скорректировались вверх и торгуются около этой отметки. Как отмечает сайт РБК, газ подешевел после новостей о полной готовности к эксплуатации обеих ниток российского газопровода «Северный поток-2».

Газ начал стремительно дорожать в Европе осенью – к декабрю предыдущий исторический максимум примерно в 500$ за тысячу кубометров был перекрыт в 4 раза.