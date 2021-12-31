Это следует из решения Луховицкого районного суда в Подмосковье. Также правозащитному проекту вменяют поддержку запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.
Сайт заблокировали 25 декабря. Позже «Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что, согласно судебным документам решение о блокировке должно было вступить лишь 22 января, а пока еще даже не назначена дата рассмотрения апелляции. Порка продолжают работать соцсети проекта.
Также российские власти считают «ОВД-Инфо*» иностранным агентом.
Суд: сайт «ОВД-инфо» заблокировали за оправдание теракта в УФСБ Архангельска
Это следует из решения Луховицкого районного суда в Подмосковье. Также правозащитному проекту вменяют поддержку запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.