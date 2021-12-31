Reuters: Россия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса

Это подсчеты агентства Reuters со ссылкой на официальные данные российских властей. Журналисты просуммировали данные об избыточной смертности Росстата за период с апреля 2020-го по ноябрь 2021-го с данными о потерях за декабрь 2021-го по версии оперативного штаба. Таким образом, указывает Reuters, ковид унес жизни без малого 659 тысяч россиян, это на 40 тысяч больше, чем смертность от него в Бразилии, которая раньше была на втором месте. В США показатель составляет 825 тысяч человек.

В то же время если говорить о естественной убыли населения (все умершие минус все родившиеся) то она еще выше, и только за первые 11 месяцев текущего года составила 945 тысяч человек, рапортует Росстат. По итогам года страна может потерять 1 млн человек, наибольший показатель с начала 90-х.