Президенты России и США договорились поддерживать диалог после Нового года

Об этом рассказал по итогам телефонного разговора лидеров двух стран агентству ТАСС помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Сам разговор президентов он назвал серьезным, деловым и содержательным. Разговор шел, по его словам, лишь о гарантиях безопасности, вопросы повестки двусторонних отношений не затрагивались.

В администрации Белого дома объявили, что Путин и Байден сошлись во мнении, что прогресс возможен лишь в нескольких обсуждаемых ими областях.

Это были уже вторые переговоры лидеров двух стран за месяц. В обоих случаях основной заявленной темой была деэскалация напряженности на украинско-российской границе и требования России гарантий безопасности со стороны НАТО. Эти темы продолжат обсуждать во время встречи представителей дипломатических ведомств двух стран в Женеве 10-го января и на совете «Россия-НАТО» 12-го января.