Турецкий МИД анонсировал первую встречу своих спецпредставителей с коллегами из Армении

Это передает агентство Anadolu со ссылкой на главу дипломатического ведомства Мевлюта Чавушоглу. По его словам, переговоры пройдут, предварительно, в январе. Тема встречи – план действий по нормализации отношений между двумя странами. Ранее на этой неделе Чавушоглу говорил, что армянская сторона выступает за то, чтобы провести первую встречу в Москве.

Отношения Анкары и Еревана исторически остаются сложными – со времен как минимум геноцида армян в Османской империи в 1915-м, который признает в том числе Россия.

Вчера также стало известно, что Ереван выдал разрешение авиакомпании Fly One на выполнение чартерных рейсов в Стамбул (пока дипломатических отношений и авиасообщения между странами нет).