Президент Владимир Путин подписал закон о так называемой «дачной амнистии»

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Возможность оформить в собственность дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса и на не оформленных в собственность земельных участках продлевается с 1-го марта 2026-го до 1-го марта 2031-го года. Кроме того, авторы законопроекта предложили приравнять право бессрочного пользования к праву собственности.

В тот же день глава государства подписал и ряд других законов – о штрафах для мобильных операторов за подмену номеров, об уголовной ответственности за повторное опасное вождение, а банкам разрешил устанавливать личность клиентов по водительским удостоверениям.