Россия обновила месячный максимум смертности от ковида за все время пандемии, признал Росстат

В ноябре с этим диагнозом скончались почти 88 тысяч человек, из которых примерно у 80 тысяч коронавирус был основной причиной смерти. Это на 18% больше, чем в ноябре 2020-го.

В декабре ситуация начала выправляться: по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за первые 29 дней месяца умерло почти на 20% меньше людей, чем за тот же период месяцем ранее. Преобладающей причиной смертности по-прежнему остается ковид.