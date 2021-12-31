Телефонный разговор президентов России и США завершился около получаса назад

Об этом сообщают пресс-службы Кремля и Белого дома. Переговоры длились 50 минут. Они проходили в закрытом для прессы режиме, никаких подробностей пока не разглашается. Пресс-офис американской администрации распространил лишь фотографию Джо Байдена, разговаривающего со своим российским коллегой.

Это были уже вторые переговоры лидеров двух стран за месяц. В обоих случаях основной заявленной темой была деэскалация напряженности на украинско-российской границе и требования России гарантий безопасности со стороны НАТО. Эти темы продолжат обсуждать во время встречи представителей дипломатических ведомств двух стран в Женеве 10-го января и на созванном впервые за 2,5 года совете «Россия-НАТО» 12-го января.