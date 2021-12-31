Минюст внес в список СМИ-иноагентов писателя Виктора Шендеровича*, галериста Марата Гельмана* и еще 6 человек. Статус иноагента никак не повлияет на появление Виктора Шендеровича* в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил главный редактор Алексей Венедиктов.
Сам Виктор Шендерович* в интервью «Эху Москвы» сказал, что считает свое включение в реестр СМИ-иноагентов попыткой выдавить из страны. В тот же перечень иноагентов министерство юстиции включило этим вечером участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову* и Веронику Никульшину*, главного редактора сетевого издания «Холод» Таисию Бекбулатову*, журналистов «Радио Свобода*», которое признано иностранным агентом, Ивана Беляева* и Елену Владыкину*, а также ярославского общественного деятеля Андрея Алексеева*.