Несмотря на коронавирус, практически во всех регионах России сегодня пройдут новогодние гуляния

В этом году местные власти устанавливают разные правила о том, как будет проходить празднование. Так, в Москве решили рассредоточить людей по разным районам столицы, организовав десятки новогодних площадок с тематическими ярмарками, несколько катков с искусственным льдом. Отказались только от мастер-классов, которые проходили ранее в центре города и в основном были связаны с созданием новогодних украшений или подарков. Требовать QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе не будут. Это требование сохраняется лишь для театров и музеев. В этом году не станут ограничивать и работу общепита. При этом в Санкт-Петербурге развлекательные заведения будут открыты только до 23:00, а пустят туда только при наличии QR-кода, хотя на ярмарки вход останется свободным. Одним из регионов, который решил полностью отказаться от новогодних гуляний стал Севастополь. Местные власти отмечали, что настроение будут создавать через уличное радио.

В России в последние полтора месяца снижается заболеваемость коронавирусом. На фоне этого власти не стали ужесточать ограничения на праздники, но опасаются роста случаев коронавируса после Нового года.