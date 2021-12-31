В Магнитогорске вспоминают погибших в результате обрушения части жилого дома

Жертвами трагедии, произошедшей ровно три года назад, стали 39 человек.

Главным местом поминовения в Магнитогорске станет храм Вознесения Христова. Там пройдет панихида по погибшим в результате обрушения дома. Рядом с храмом установлен крест, куда в годовщину трагедии люди приносят цветы. Параллельно траурный концерт под названием «Мы с тобой, Магнитогорск» состоится в Челябинске.

Между тем хотя с момента обрушения одной из секций дома прошло уже три года, следователи до сих пор окончательно не называют причину произошедшего и не предъявляют итоги разбирательства. В качестве основной версии сразу после трагедии был назван взрыв бытового газа. Позднее об этом говорили и некоторые чиновники: в прошлом году мэр Магнитогорска Сергей Бердников уверял, что сделал соответствующий вывод после общения со следователями. При этом различные СМИ – в частности, интернет-издание Baza — за это время утверждали, что речь может идти о теракте. Следственный комитет, расследовавший уголовное дело, настаивал, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено, но официально эту версию в ведомстве не отвергали.

Спустя несколько дней после обрушения секции дома в Магнитогорске произошел взрыв микроавтобуса «Газель», после чего источники ряда СМИ утверждали, что в нем могли быть террористы. Однако власти это отрицают, а также не связывают случившееся с разрушением жилого подъезда.