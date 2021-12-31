Президент России накануне подписал сразу несколько важных законов

Утвержденные Владимиром Путиным законы касаются разных сфер жизнедеятельности: от запрета на промышленный вылов в стране дельфинов и китов до отмены обязательного регулярного техосмотра личных автомобилей. Помимо этого теперь устанавливается уголовная ответственность водителей за неоднократное превышение скорости и выезд на встречную полосу. Максимальное наказание — три года тюрьмы. Судебное решение больше не потребуется для блокировки онлайн-ресурсов, содержащих, по мнению прокуратуры, оправдание экстремизма или терроризма. В России также вводится так называемый паспорт болельщика — Fan ID, который потребуется для посещения футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Кроме этого россияне теперь должны незамедлительно покинуть зону чрезвычайной ситуации, если власти объявят эвакуацию. За незаконную установку ящиков для сбора пожертвований теперь можно будет получить до 15 суток ареста.

Ряд законов вступил в силу уже с момента подписания.