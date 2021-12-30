Компания Tesla отзовет в США почти полмиллиона своих электромобилей из-за обнаруженных неисправностей

Как пишет агентство Bloomberg, у машин Model 3, выпущенных в 2017-2020 годах, при открывании и закрывании багажника у них могут повредиться провода камеры заднего вида, из-за чего она перестанет работать. Кроме того, в автомобилях Model S, выпущенных с 2014 года, заменят замок, из-за неисправности которого может внезапно открыться капот. Количество отозванных автомобилей примерно соответствует всему объему выпуска Tesla в 2020 году.