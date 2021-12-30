Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы среди спортсменов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы среди спортсменов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею. Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея, положительные тесты сдали по одному игроку в составах сборных России, Канады, Германии, Словакии и Швеции. Кроме того, коронавирусом заразился официальное лицо турнира. Имена заболевших не уточняются. Минувшей ночью стало известно об отменен турнира из-за коронавируса.