Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы среди спортсменов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы среди спортсменов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею. Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея, положительные тесты сдали по одному игроку в составах сборных России, Канады, Германии, Словакии и Швеции. Кроме того, коронавирусом заразился официальное лицо турнира. Имена заболевших не уточняются. Минувшей ночью стало известно об отменен турнира из-за коронавируса.
2021-12-30T23:03:46+03:00
2021-12-30T23:03:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 30 декабря 2021
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