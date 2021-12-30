Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден в ближайший час проведут телефонную беседу

Как сообщили в Кремле, речь пойдет о предстоящих переговорах по безопасности. По сведениям газеты «Вашингтон Пост», Байден намерен вновь пригрозить жесткими санкциями в случае вторжения России на Украину. Недавно в Москве потребовали юридических гарантий невступления Украины в НАТО. В альянсе ответили, что это суверенное право каждой страны.
2021-12-30T23:01:31+03:00
2021-12-30T23:17:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 30 декабря 2021
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