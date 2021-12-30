Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с соревнований из-за отказа сообщить вакцинировался ли он от коронавируса. Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», речь идет о командном туре Ассоциации теннисистов-профессионалов, в котором Джокович должен был участвовать в составе сборной Сербии. При этом он может пропустить гораздо более престижный турнир – это Открытый чемпионат Австралии, участники которого обязаны сделать прививку. Турнир в Мельбурне начнется 17 января.

