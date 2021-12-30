Портал «ОВД-Инфо» заблокировали досрочно, выяснила «Русская служба Би-би-си»

На сайте Луховицкого районного суда Подмосковья говорится, что его решение должно вступить в силу 22 января. Хотя по закону это должно произойти после рассмотрения апелляции, а дата такого заседания пока не назначена. Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо*» 25 декабря без уведомлений и объяснений владельцу сайта.

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