Портал «ОВД-Инфо» заблокировали досрочно, выяснила «Русская служба Би-би-си»

На сайте Луховицкого районного суда Подмосковья говорится, что его решение должно вступить в силу 22 января. Хотя по закону это должно произойти после рассмотрения апелляции, а дата такого заседания пока не назначена. Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо*» 25 декабря без уведомлений и объяснений владельцу сайта.
2021-12-30T22:31:17+03:00
2021-12-30T22:45:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 30 декабря 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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