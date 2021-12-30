Украина сейчас не видит угрозы агрессии со стороны России, заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов

Украина сейчас не видит угрозы агрессии со стороны России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, значительного скопления российских военных у границы не наблюдается, передает «Интерфакс». Ранее о концентрации российских войск на границе с Украиной писали многие зарубежные СМИ и говорили западные политики. Это было поводом для переговоров лидеров России и США в начале декабря. Примерно через час должен состояться еще один телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
2021-12-30T22:30:49+03:00
2021-12-30T22:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 30 декабря 2021
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