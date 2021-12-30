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22:04, 30 декабря 2021

Скончался шестикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Карел Лопрайс

Чешский гонщик умер на 73-м году жизни. Карел Лопрайс 19 раз участвовал в ралли «Дакар» и шесть раз побеждал в грузовом зачете. Его имя неизменно связывают с успехом на этом легендарном марафоне грузовиков «Татра». Дебютировал Лопрайс на знаменитой многодневке в пустыне в 1986 году именно на грузовике этой фирмы, однако в тот раз был дисквалифицирован, а уже спустя два года финишировал первым, завоевав первый в своей карьере в ралли-рейдах, титул.

Высшую награду «Дакара» он потом получил еще пять раз, несколько раз финишировал вторым и третьим. После шестой победы, журналисты начали называть его «месье Дакар». В общей сложности он поднимался на подиум ралли-марафона одиннадцать раз. В 2011 году он завершил гоночную карьеру. Племянник Карела – Алеш Лопрайс пошел по его стопам, в 2006 году он дебютировал в штурманском кресле в грузовике своего дяди, а с 2007 года уже за рулем своего грузовика. Алеш Лопрайс будет принимать участие и в ближайшем марафоне.

Дакар-2022 пройдет в Саудовской Аравии, гонка стартует 1 января.


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