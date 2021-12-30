Росстат зарегистрировал новый максимум смертей от ковида за месяц

Коронавирус точно или предположительно стал основной причиной смерти 80 тысяч россиян в ноябре. Это почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вирус был обнаружен еще у 7 тысяч человек, скончавшихся за предпоследний месяц года, но не стал основной причиной смерти, добавили в Росстате. Ковид вызвал у этих людей либо осложнения, ускорившие кончину, либо был сопутствующим заболеванием, но никак не приблизил смерть.

За 11 месяцев этого года увеличилось и общее количество умерших: с начала 2021-го скончались более 2 млн россиян. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 18,5%. Продолжает расти и естественная убыль: с января по ноябрь она достигла 945 тысяч человек. В России в последние дни, по официальной статистике, ситуация с пандемией улучшается: снижаются и заболеваемость, и смертность. Тем временем в ряде европейских стран наблюдается противоположная картина, несмотря на высокую долю вакцинированного населения. Причиной этого стало стремительное распространение нового штамма коронавируса.

Новую волну пандемии из-за омикрона ожидают в начале следующего года и в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в политических кругах.