Французская полиция сообщила, что 15 ее сотрудников пострадали в стычке с мигрантами

Это произошло во время попытки ликвидировать стихийный лагерь приезжих в городе Кале на севере страны, где скопились люди, желающие перебраться в Великобританию. В жандармов и полицейских мигранты бросали различные предметы. Полиция применила слезоточивый газ и травматическое оружие, — отмечают правозащитники.
2021-12-30T21:32:36+03:00
2021-12-30T21:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 30 декабря 2021
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