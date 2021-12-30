Французская полиция сообщила, что 15 ее сотрудников пострадали в стычке с мигрантами

Это произошло во время попытки ликвидировать стихийный лагерь приезжих в городе Кале на севере страны, где скопились люди, желающие перебраться в Великобританию. В жандармов и полицейских мигранты бросали различные предметы. Полиция применила слезоточивый газ и травматическое оружие, — отмечают правозащитники.