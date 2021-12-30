Производитель продуктов для быстрого приготовлена Galina Blanca уходит из России

Как пишет этим вечером газета «Коммерсантъ», предприятие компании в Нижегородской области купит непальская корпорация CJ Foods, которая выпускает лапшу. Стоимость сделки может составить до полутора миллиардов рублей. Бульонные кубики и приправы Galina Blanca выпускали в России с 98 года.
2021-12-30T21:32:07+03:00
2021-12-30T21:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 30 декабря 2021
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