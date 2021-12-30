Производитель продуктов для быстрого приготовлена Galina Blanca уходит из России

Как пишет этим вечером газета «Коммерсантъ», предприятие компании в Нижегородской области купит непальская корпорация CJ Foods, которая выпускает лапшу. Стоимость сделки может составить до полутора миллиардов рублей. Бульонные кубики и приправы Galina Blanca выпускали в России с 98 года.