В Италии зафиксирован резкий рост заболеваемости ковидом

Впервые с начала пандемии в стране зафиксировано за сутки более ста тысяч новых заболевших, а именно почти сто двадцать семь тысяч. Во Франции было выявлено за сутки больше двухсот тысяч новых инфицированных, в США – свыше полумиллиона. Все это связывают с распространением крайне заразного штамма коронавируса «омикрон». По данным агентства Reuters, в правительстве России ожидают, что этот вариант коронавируса вызовет новую волну пандемии в стране в январе или феврале.