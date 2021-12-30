В Италии зафиксирован резкий рост заболеваемости ковидом

Впервые с начала пандемии в стране зафиксировано за сутки более ста тысяч новых заболевших, а именно почти сто двадцать семь тысяч. Во Франции было выявлено за сутки больше двухсот тысяч новых инфицированных, в США – свыше полумиллиона. Все это связывают с распространением крайне заразного штамма коронавируса «омикрон». По данным агентства Reuters, в правительстве России ожидают, что этот вариант коронавируса вызовет новую волну пандемии в стране в январе или феврале.
2021-12-30T21:31:39+03:00
2021-12-30T21:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 30 декабря 2021
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