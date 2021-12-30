Украина вводит санкции в отношении причастных к сооружению и эксплуатации Крымского моста

Под ограничения попали 6 физических и 24 юридических лица, — передает Интерфакс со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Конкретные фамилии, а также названия компаний он не привел. Кроме того, в санкционный список включены 17 физических лиц, которых обвинили в вынесении неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Украинской церкви в Крыму.

