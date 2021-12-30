Писатель Виктор Шендерович считает свое включение в реестр СМИ-иноагентов попыткой выдавить из страны

Об этом он сказал в интервью нашей радиостанции. В тот же перечень иноагентов министерство юстиции включило этим вечером галериста Марата Гельмана*, участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову* и Веронику Никульшину*, главного редактора сетевого издания «Холод» Таисию Бекбулатову*, журналистов «Радио Свобода*», которое признано иностранным агентом, Ивана Беляева и Елену Владыкину*, а также ярославского общественного деятеля Андрея Алексеева*.

* Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Елена Владыкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Андрей Алексеев - физлицо, признанное иностранным агентом.