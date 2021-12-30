Телеканал «Аль-Арабия» заявил, что силовики в Судане ворвались в редакцию и избили сотрудников

Из офиса изъято оборудование. В руководстве телеканала, который базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, полагает, что это связано с освещением протестов в Хартуме. Сотрудники сил безопасности также сегодня пришли в редакцию телеканала «Аль-Хадас».

