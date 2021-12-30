В министерстве культуры планируют, что реставрация памятника Минину и Пожарскому завершится осенью 2022 года

Сейчас монумент на Красной площади сотрудники Государственного исторического музея продолжают готовить к восстановительным работам. Памятник закрыли в специальный павильон и скоро перенесут с постамента на реставрационный стол, — передает Интерфакс.
2021-12-30T21:02:40+03:00
2021-12-30T21:02:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 30 декабря 2021
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