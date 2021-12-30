Представитель певицы Марины Хлебниковой опроверг ее выписку из больницы, — передает ТАСС. О том, что она встретит Новый год дома, ранее сообщили некоторые СМИ. 56-летняя певица была госпитализирована после пожара в квартире. Некоторое время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
2021-12-30T21:02:08+03:00
2021-12-30T21:02:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 30 декабря 2021
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