Представитель певицы Марины Хлебниковой опроверг ее выписку из больницы, — передает ТАСС. О том, что она встретит Новый год дома, ранее сообщили некоторые СМИ. 56-летняя певица была госпитализирована после пожара в квартире. Некоторое время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.