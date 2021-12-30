Цена газа в Европе впервые с начала декабря опустилась ниже тысячи долларов за тысячу кубометров

Котировки на Лондонской бирже за день упали на 12%, — передает Интерфакс. Неделю назад биржевая цена на газ в Европе впервые преодолела отметку в две тысячи долларов на фоне наступающих морозов и низких запасов сырья в подземных хранилищах, однако, потом цена пошла вверх на фоне сообщений о возобновлении ветрогенерации и о том, что число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ из США в Европу, вырос на треть.

Недавно вице-премьер России Александр Новак отверг обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. При этом он отметил, что для увеличения объемов нужны долгосрочные контракты.

