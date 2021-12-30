Газета The Washington Post пишет, что президент Джо Байден намерен вновь пригрозить президенту России санкциями

Телефонный разговор между лидерами двух стран состоится сегодня в 23:30 по инициативе Владимира Путина. Как сообщили в Кремле, речь пойдет о предстоящих переговорах по безопасности. Путин и Байден общались по видеосвязи 7 декабря. По сведениям американских СМИ, тогда президент США отметил, что в случае вторжения на Украину, Россия столкнется с крайне жесткими санкциями.

