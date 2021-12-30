Техосмотр в России стал добровольным

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, он касается владельцев личных легковых автомобилей и мотоциклов. Обязательным техосмотр остается только в том случае, если нужно поставить на учет транспортное средство старше четырех лет или зарегистрировать смену владельца, например, при продаже.