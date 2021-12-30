Техосмотр в России стал добровольным

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, он касается владельцев личных легковых автомобилей и мотоциклов. Обязательным техосмотр остается только в том случае, если нужно поставить на учет транспортное средство старше четырех лет или зарегистрировать смену владельца, например, при продаже.
2021-12-30T20:32:27+03:00
2021-12-30T20:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 30 декабря 2021
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